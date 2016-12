FOTO: Ganjeni Lado Bizovičar v solzah

Tisti, ki Lada Bizovičarja poznajo zgolj z malih zaslonov, bi lahko rekli, da je večino časa ciničen, sarkastičen, ironičen, tudi vzvišen. Ljudje, ki so Ladu bliže, pa vedo, da je igralec, režiser, komik in žirant oddaje Slovenija ima talent nežna duša. To je dokazal v zadnji oddaji Talentov, kjer sta si finale priborila, in to povsem prepričljivo, mlada godalna virtuoza Timotej in Lenart, ki se predstavljata pod umetniškim imenom WildArt. Prav njima je Lado na avdicijski oddaji podelil zlati gumb, nastop nadarjenih najstnikov pa ga je v polfinalni oddaji tako ganil, da so se mu v hipu zasolzile oči. Njegovih solz večina gledalcev ni opazila, verjetno tudi zato, ker jih je Lado spretno skrival z vrtenjem na žirantskem stolčku, s kriljenjem z rokami in drugimi evforičnimi gibi, s katerimi je zadrževal solze in se poskušal pomiriti. Lado pa ni bil ganjen le ob njunem fantastičnem nastopu, temveč tudi pozneje, ko sta voditelja Vid in Domen oznanila, da sta se nadarjena mlada glasbenika uvrstila v finale. Lado je ob tem sklenil roke, nekajkrat pomežiknil, v njegovih očeh pa so se znova zalesketale solze.

