FOTO: Ga prepoznate? Izklesani komentator je osvojil zlato

Rok Tomažin The Preacher, ki ga lahko v teh dneh spremljamo v vlogi komentatorja v slovenski različici oddaje The Biggest Loser, je na ogled postavil svoje izklesano telo in z njim osvojil zlato kolajno.

Rok je ob fotografijo, ki jo je objavil, zapisal, da ne more verjeti, kaj mu je uspelo, in dodal, da lahko vsak z nekaj volje pride do cilja. »Ni 'fora' v odrekanju, ampak v zmernosti,« je zapisal in pojasnil, da je tudi sam vmes pogosto posegel po nezdravi in hitri prehrani, a ima vse svojo mero.