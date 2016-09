FOTO: Franc obležal, glava Senad pa predava o mucah

Le nekaj dni po vselitvi na posestvo Zaplana med kmeti že pošteno vre. Senad sklicuje krizni sestanek, saj se kot vladar čuti dolžnega to storiti. Najbolj ga skrbi higiena in urejenost med ženskami, ki naj bi bila menda na psu. Adriana po drugi strani meni, da je za Senadovo nezadovoljstvo krivo predvsem to, da pogreša prave ženske in da mu manjka posteljnih aktivnosti. Na posestvo so dobili tudi mlade mucke, ki so razkrile Senadovo nežno plat.

Dva klana, vsak po svoje

Počasi, a vztrajno se veča vrzel med mlajšimi in starejšimi prebivalci kmetije. Starejši tekmovalci mlajšim očitajo, da nimajo nobenih izkušenj in da ne vidijo dela, medtem ko gredo mlajšim ti očitki zelo v nos. Klavdija in Helena sta tako neuspešno iskali krompir za izkop, iz zagate jima je nato pomagala Ganna, ga našla in izkopala. Ker sta bile Helena in Klavdija kasneje deležni očitkov, je prišlo do prepira. Helena je prepričana, da se je Ganne in Lidije treba čim prej znebiti, saj bodo v nasprotnem primeru zaradi njiju vsi izgubili živce.

Franc obležal

Zdravje pa je ponagajalo Francu, ki je zaradi nesrečnega dogodka s kravo prikovan na posteljo. Krava je Francu prizadejala hud udarec in bolečina v rebrih je še vedno močna. Po navodilih zdravnika Franc počiva in upa, da bo čim prej okreval.