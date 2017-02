FOTO: Fakija privedli na sodišče: Spregovoril o obremenilnem posnetku

Fahrudin Čaušević – Faki, ki se ga spomnimo iz šova Kmetija: Nov začetek, zdaj časopisne stolpce polni s svojimi domnevnimi »podvigi« drugačne vrste. Tudi danes je moral na sodišče , kamor so ga privedli iz pripora.

Obtožen je velike tatvine (205. člen kazenskega zakonika), zaradi česar mu grozi do pet let zaporne kazni. Pred sodnico Ireno Škulj Gradišar je zatrdil, da krivde ne priznava, saj da ni naredil ničesar. Usodne noči (9. novembra lani), ko so neznanci vlomili v stanovanje na Viču, ga med njimi, tako trdi sam, ni bilo. Kot je pojasnil zagovornik, sta storilca med potjo iz stanovanja, od koder pa baje nista odnesla ničesar, zasačila stanovalca. Eden od storilcev naj bi bil enega stanovalca poškropil s solzivcem, potem pa izginil. Policija je čez kakšne pol ure Fakija prijela v bližini pokopališča, ki je nekje do 300 metrov oddaljeno od kraja vloma.

Primerjali bodo posnetke

Očitno se bodo mnenja v sodni dvorani najbolj kresala okoli posnetka nadzorne kamere v hodniku bloka. Tožilstvo namreč trdi, da je en moški s posnetka po konstituciji telesa in oblačilih enak Fakiju, policija naj bi bila na njem celo zavohala solzivec, ki ga kasnejša analiza sicer menda ni pokazala. Zagovornik je zato predlagal, da bi pregledali album fotografij slavnega kmeta, ki so bile na viški policijski postaji posnete takoj po prijetju, ter jih primerjali s posnetki nadzorne kamere. Povedal pa je tudi, da so na kraju vloma našli odtise treh različnih ljudi, a da od teh niti eden ne ustreza Fakijevemu stopalu. V postopku bodo zaslišali več prič, med njimi tudi policiste in oba omenjena stanovalca, želijo pa tudi mnenje izvedenca, ki bo presodil, ali gre s posnetka na kraju in tistih s policijske postaje za osebo enake postave in za ista oblačila.

Ker Čaušević krivde ni priznal, se bodo postopki na sodišču nadaljevali. Obravnava, na kateri bo podal svoj zagovor, nastopili pa bosta tudi največ dve priči, bo 28. marca.

Pritožba

Slavni kmet je zaradi ropa in vlomne tatvine že nepravnomočno obsojen na dve leti in osem mesecev zapora , tako da zdaj na sodišče hodi iz pripora. V primeru ropa, ki je kar precej odmeval , je krivdo priznal, a se je njegov zagovornik na sodbo pritožil.

