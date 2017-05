FOTO: Faki in Maruša sta se sprla: uteho našel pri njeni mami

LJUBLJANA – Fahrudin Čaušević, ki ga slovenska javnost bolj pozna pod vzdevkom Faki oziroma po njegovem sodelovanju v resničnosti oddaji Kmetija: Nov začetek, je očitno velik ljubitelj paniranih zrezkov. Le par ur pred tem, ko naj bi skupaj s še neznanim storilcem 9. novembra lani okoli 20.15 vlomil v blok na naslovu Cesta Dolomitskega odreda 6 ter v enem od stanovanj poskušal vzeti denar in vrednejše predmete, je bil pri Brigiti K., mami svoje zunajzakonske partnerice Maruše, ki smo jo lahko Slovenci prav tako spoznali v omenjeni resničnosti oddaji. »Ob treh popoldne me je Faki klical in rekel, ali se z Marušo lahko oglasita. Rekla sem mu, da me takrat ni doma in da bom vesela, če bi prišla proti večeru,« se je tistega dne spominjala Brigita ter nadaljevala: »Vprašal me je, ali bi lahko pohančke naredila. 'Seveda, kar pridi,' sem mu rekla.« Faki je nato k njej prišel okrog sedmih zvečer, a brez Maruše, saj sta se, kot je nadaljevala priča, na poti sprla. »Bil je slabe volje in malo sem ga tolažila, saj ima Maruša svoj prav in ne odstopa,« je nadaljevala gospa ter dodala, da sta se nato pogovarjala nekaj o kmetiji, ker je po televiziji ravno takrat potekala oddaja. Pogovor sta nadaljevala tudi o tem, kdaj ji bo do konca pobelil stanovanje, Faki pa je nato šel v klet pogledat, ali ima dovolj barve. »Kakšno uro je bil nato pri meni,« se je še spominjala in dodala, da je odšel malo pred osmo uro zvečer.



Na vprašanje tožilke Liljane Tomič, ali sta se popoldne pogovarjala o tem, da bo zvečer delal pri njej, pa je priča odgovorila, da je do nje prišel »čisto prijateljsko«. Čaušević je namreč v zagovoru na prejšnji obravnavi povedal, da je tistega večera pri tašči renoviral stanovanje. Kakšna obuvala je imel na sebi, se priča ni čisto natančno spominjala. Glede podplatov je omenjala, da so bili svetli oziroma modri. »Ne spomnim se za čevlje. Nisem bila toliko pozorna,« je še dodala. Faki je v zagovoru še zatrdil, da takrat ni nosil čevljev z belimi podplati niti ni imel pri sebi solzivca.



Policista sta zaznala vonj po solzivcu



No, o slednjem se je na tokratnem nadaljevanju sojenja kar veliko govorilo. Dva policista, ki sta tistega večera obravnavala Fakija, sta se namreč spominjala, da je bilo mogoče zaznati neki dražeči vonj. »Dražeče je bilo za nos,« je opisala Monika L. ter nadaljevala, da je vse skupaj spominjalo na sprej, ki ga uporabljajo na treningih. Vonj po solzivcu, ki naj bi prihajal iz oblačil obtoženega, je prepoznal tudi policist Dejan L. Isti vonj je bil še intenzivnejši, ko so prispeli na policijsko postajo, saj so bili tam zaprti prostori. Spominjal se je še, da je bil Faki ob prijetju videti »zmeden, ni vedel, kaj tam počne. Imel je rdečico na obrazu. Bil je nervozen, zadihan, kot da bi tekel.« Povedal je še, da je policistom izročil radijsko zvezo, vrtne rokavice, črno podkapo z izrezom za oči in svetilko.



No, kar se tiče domnevnega solzivca, ki ga je eden od vlomilcev uporabil po tem, ko sta po neuspešnem dejanju (Faki je tako obtožen poskusa kaznivega dejanja velike tatvine v sostorilstvu) zapuščala blok in pred vhodom popršila tamkajšnjega stanovalca, ki ju je hotel ustaviti, velja omeniti rezultate preiskave jakne, ki jo je opravil Tomaž Gostič iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija. Na njej namreč ni našel dražečih spojin, značilnih za solzivec. Spojina, ki so jo našli, najverjetneje izvira iz nečistoč in materiala jakne.



Na vprašanje Čauševićevega zagovornika Andreja Barage, ali bi se človeku kaj poznalo na obrazu, če bi imel na jakni dražečo spojino, in ali bi se zaradi tega drugi solzili, mu je odgovoril: »Po zdravi kmečki pameti bi se tudi njemu.« Dodal je še, da je učinek solzivca bolj to, da se solziš in da imaš pekoče bolečine, manj pa, da si rdeč v obraz. Stranke so si nato ogledale še posnetek videonazorne kamere izpred vhoda v blok, na katerem se vidi, kako eden od storilcev uporabi sprej. Priča je menila, da so enako veliki kot sprej na posnetku tudi solzivci za obrambo proti medvedom. Potrdil je, da so ti precej bolj dražeči od običajnih. Kupi se jih lahko brez težav na spletu oziroma »so prosto dosegljivi«.



Filmski vlom



Spomniti velja, kako se je vlom v stanovanje v najvišjem nadstropju omenjenega bloka sploh zgodil. Bilo je kot v dobro posneti kriminalki. Storilca sta najprej odstranila železno mrežasto ograjo prezračevalnega jaška kletne garaže stanovanjskega bloka in skozenj vstopila v blok.



Iz kleti sta se kot urni miški pretihotapila v peto nadstropje, se po lestvi povzpela skozi vzdrževalni jašek na streho bloka ter se po lestvi spustila do stanovanja v petem nadstropju. Po prepričanju tožilstva naj bi eden z neznanim primernim orodjem odprl balkonska vrata in jima omogočil prost vstop v stanovanje ter brskanje po vrednejših predmetih. Kot že rečeno, sta vlomilca prostore zapustila brez plena.