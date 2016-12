FOTO: Eva Irgl skozi čas

»Eva je prototip slovenskega dekleta. Lepa, pametna pa stalno je nekaj proti. To je političarka, ki dviga pulz večini moških, levičarjem pa zraven dviguje še pritisk,« je Evo predstavil Lado Bizovičar v oddaji Na žaru z Borutom Pahorjem. Foto: Pro Plus

Rodila se je 9. decembra 1976 v Šempetru pri Gorici. Gimnazijo je končala v Ajdovščini in se vpisala na Teološko fakulteto v Ljubljani. Prvič je bila izvoljena za poslanko v državni zbor leta 2004, drugič leta 2008, za poslanko pa je bila izvoljena tudi na predčasnih volitvah leta 2011 in 2014. V mandatnem obdobju 2008–2011 je bila predsednica Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti in predsednica preiskovalne komisije Patria. V tem obdobju je bila tudi članica odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje. V mandatu 2011–2014 je bila najprej predsednica Odbora za pravosodje, po zamenjavi oblasti pa je spet postala predsednica Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.