FOTO: Ekonomisti na učne ure v mestni teater

Letos praznuje 70 let obstoja Ekonomska fakulteta (EF) Univerze v Ljubljani, leta 1946 je bila ustanovljena, od marca tistega leta, ko je bila dejansko rojena, predavanja so začeli že kar v spomladanskem semestru, pa do letošnjega marca je podelila diplomo 38.556 študentom, 6775 študentov je končalo magistrski študij, 399 pa jih je pridobilo doktorat znanosti. Mednarodni akreditaciji odličnosti (EQUIS in AACSB) jo uvrščata med 116 poslovnih šol na svetu z obema najpomembnejšima akreditacijama na področju poslovnega izobraževanja.



Med prvimi predavatelji je bil znameniti matematik, ki je na ljubljanski filozofski fakulteti diplomiral iz matematike že leta 1934, in tu leta 1939 tudi doktoriral, prof. dr. Alojzij Vadnal (mimogrede: hči je znana agroekonomistka dr. Katja Vadnal), njegova študentka pa je bila morda celo najbolj znana slovenska ekonomistka polpretekle zgodovine Mara Bešter. Vadnalov študent, sošolec Beštrove, vpisala sta se leta 1951, je bil tudi Aleš Mižigoj, trajnožareči direktor Medexa, kjer že od leta 1954 cenijo marljivost čebel ter ohranjajo in plemenitijo ljudsko izročilo čebelarjenja, pridobivanja čebeljih pridelkov in drugih darov narave, tudi medu. Zdaj je Aleš Mižigoj svetovalec svoje hčerke Aleše Kandus, predsednice uprave Medexa, in zanesljivo najstarejši slovenski še aktivni menedžer, 88 pomladi šteje in sijajno jih nosi, po rodu Bric iz Medane. Direktor Medexa je bil natanko 40 let, od leta 1961 do 2001, ko je predsednica uprave postala njegova hči, mična gospa v najlepših damskih letih. Aleša ni ekonomistka, temveč inženirka elektrotehnike in je tudi častna konzulka Kanade v Sloveniji.



Mižigoj se spominja, da je sošolka Beštrova, letnik 1922 je bila in leta 2010 je odšla za vedno, vse profesorje kar tikala – bila je pač partizanka – le Vadnal se ji je uprl in zahteval, da ga vika ter naslavlja s profesor. Bil je spoštovan profesor uporabne gospodarske matematike, tako se je ta predmet takrat imenoval, toda tudi velik humanist in vsestransko izobražen ter žlahten človek. Profesor Vadnal je prvim študentom fakultete že v prvem letniku vcepil v glavo, da brez matematike ni ekonomije, takrat je on pri nas oral ledino na tem področju. Je pa bil prva desetletja na EF velik poudarek na politični ekonomiji, že dolgo, zlasti po letu 1990, je to povsem drugače.



Mara Bešter je takoj po diplomi leta 1956 ostala na ekonomski fakulteti kot predavateljica, 1960 pa tam doktorirala in postala prva slovenska doktorica ekonomskih znanosti, statistika je bilo njeno področje. Opraviti izpit iz statistike pri Beštrovi je bilo včasih tako, kot narediti več kot pol ekonomske fakultete; bila je strah in trepet bodočih ekonomistov, danes starih okroglih sedem desetletij in še kaj. Menda je bila celo na pravni fakulteti, kjer je prav tako predavala statistiko (čeprav je bodoči pravniki sploh ne potrebujejo), na izpitih neusmiljena, tako da so jo celo kolegi profesorji opozarjali, naj vendarle zahteva malo manj in ne pretirava.



Sošolec in pozneje prijatelj Aleša Mižigoja, vendar na srednji šoli, je bil tudi oče nekdanjega ministra za finance Dušana Mramorja, pokojni Ivan, prav tako ekonomist. Skoraj zanesljivo najsposobnejši minister v vladi Mira Cerarja, s čimer se strinjajo levi in desni, kajpak tudi diplomant EF in pozneje dekan, Dušan Mramor, je odstopil na lastno željo in iz osebnih razlogov ter na veliko žalost premierja in je zdaj spet profesor na EF. Mižigojeva, Aleš in žena Marija so nekoč redno igrali tarok z Ivanom Mramorjem in njegovo Marijo, mamo eks ministra, kar zdaj v Trnovem, kjer oboji živijo, vsako nedeljo – žal brez Ivana – še vedno počno, še vedno so tudi družinski prijatelji.



Tudi Mižigojeva zgodba študija na ljubljanski ekonomski fakulteti, diplomiral je leta 1957, je prav posebna, tistim časom primerna. Sočasno, ko je poslušal predavanja iz ekonomije, je bil namreč tudi predavatelj predvojaške vzgoje.



Zanimivo, da so bila prva predavanja na ekonomski fakulteti v Ljubljani v prostorih Mestnega gledališča, kjer je danes angažiran član trenutno ene najbolj priljubljenih slovenskih družin (če odmislimo Knavs-Trumpove), v širšem smislu kajpak, Domen Valič. Valičevi so bolj ali manj skoraj vsi zapisani igralstvu, gledališču, filmu in televiziji. Na vrh širše družinske piramide spada lani umrli, 96 jih je imel, ko je odšel pod rušo, žlahtni komedijant Aleksander Valič, ki se je istega leta, ko je bil posnet prvi slovenski igrani film Na svoji zemlji (edini naš film, ki so mu postavili spomenik), v katerem je igral, torej leta 1948, poročil z Danico. V treh generacijah družine Valič je ena redkih, ki niso igralci, učiteljica slovenščine je. Sin Aleksandra in Danice je Iztok, ki je prav tako igralec in režiser, vrsto let je bil tudi direktor kulturnega centra Španski borci v ljubljanskih Mostah, in zdaj šef družinskega Valič teatra. Vnuka sta igralca Domen in svobodnjak Vid, stand up komik in televizijski voditelj. Znani gledališki in filmski igralec Dare Valič, te dni je prejel najvišje slovensko stanovsko priznanje Borštnikov prstan, je sin Aleksandrove sestre, torej njegov nečak. Tudi Daretovi otroci so zapisani teatru: Nina je igralka SNG Drame, njen brat Blaž pa je igralec v teatru v Novi Gorici. Zanimivo, da v televizijski žajfnici Usodno vino, ki jo lahko gledamo na eni od komercialnih televizij, nastopata oče in sin, Iztok in Domen Valič, v nadaljevanki pa nista nič v sorodu.