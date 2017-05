FOTO: Dvignil majico in šokiral: tetoviral si je sliko Jožeta Potrebuješa

Gašper Bergant je sodeloval v šovu Lada Bizovičarja imenovanem Na žaru. Skupaj s številnimi znanimi Slovenci je poskrbel za pikre komentarje na račun najbolj znanega Čuka Jožeta Potrebuješa. Najbolj pa je šokiral, ko je dvignil svojo majico, saj se je pod njo skrivala tetovaža slavnega Čuka.

Vse skupaj je Jožeta nasmejalo do ušes in sklepamo lahko da gre za potegavščino in ne resnični tatu.