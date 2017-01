FOTO: Đurove mesene tegobe: Težak je igralski  posel

Le kdo nas bo spravil v smeh, če ne Branko Đurić - Đuro. Tokrat je objavil fotografijo filmskega prizora, v katerem igra mafijca. Kot se za zlikovca spodobi, se nikoli ne dolgočasijo, za to jim scenarij vselej pripiše kakšno golo lepotico. Đurovemu liku sta pripadali kar dve, za kar je igralec v kleni bosanščini potarnal: »Kaj vse mora početi človek, pa mu nihče niti hvala ne reče. Kaj hočem, tudi to se znajde kdaj v opisu delovnega mesta.« Z objavo je sprožil val duhovitih komentarjev, s katerimi mu prijatelji svetujejo, ga tolažijo in navajajo razloge, da objema gole mladenke. »Verjetno se je mamogram pokvaril in si ju moral ročno pregledati … Če potrebuješ pomoč, povej … Zahtevaj povišico … Bi rekel, da je res težak posel, a kar se mora, ni težko … Tanja te bo po levem očesu …« so le nekatere najzabavnejše pripombe, ki so v dobro voljo spravile tudi glavnega akterja.

