FOTO: Đuro je za mamo Fadilo še vedno mali Bane

Igralec, režiser in glasbenik Branko Đurić je ena največjih zvezd v Sloveniji, za mamo Fadilo, ki živi v Sarajevu, pa je še vedno nagajivi deček Bane, sin edinec, ki ga neizmerno občuduje in obožuje. Đuro nikoli ni skrival, da je imela mama velik vpliv na njegovo kariero in da je vedno z veseljem upošteval njene nasvete. »Še danes sem izjemno navezan nanjo. Vedno sem bil ponosen na to, da je izobražena, liberalna in izjemno razgledana ženska. Če ne bi bila takšna, jaz ne bi postal to, kar sem danes,« je ponosen Đuro, ki mu je usoda vzela očeta, ko je bil star komaj leto. Da imata značilen odnos mame in sina, zvezdnik priznava brez zadrege, saj ga Fadila, čeprav sin šteje 54 let, še vedno opozarja, da mora nositi spodnjo majico.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«