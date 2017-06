FOTO: Druženje pod zvezdami z revijo Suzy

Andreja in Jože Potrebuješ, Miki Šarac, Alenka Godec, Maja Štamol Droljc in Miki Vlahovič. Foto: Mediaspeed

Na prvi dan predkresnega časa, ko se magične sile pričnejo zbujati iz spanja, je svoj prvi rojstni dan proslavila revija Suzy. Zabava je potekala na vrtu Grand Hotela Union v Ljubljani, ki se je za ta večer prelevil v pravi rajski vrt. Goste, večinoma v skladu z oblačilno zapovedjo večera oblečene v bela oblačila, so sprejemale v angele oblečene hostese.



Vrhunec večera je bila angelska modna revija, na kateri so se slovenske manekenke sprehodile ob znanih in priljubljenih slovenskih popevkah v živi izvedbi odlične Alenke Godec, ki je za nastop požela bučen aplavz. Sledil je pozdrav odgovorne urednice Suzy Barbre Jermann in glavnega in odgovornega urednika Slovenskih novic Bojana Budje, ki je poudaril, da je mlada revija magična tudi, kar se tiče rezultatov na medijskem trgu.



Neuradni del zabave se je zavlekel pozno v noč. S prijetnega druženja ob odlični hrani in pijači ter predvsem družbi se namreč ni nikomur preveč mudilo domov.

