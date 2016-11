FOTO: Drama v šovu: na robu smrti

Matjaž in Matic pogrešata Tineta, ki ima zdravstvene probleme. Da bo delo na njivi opravljeno, bodo morali tekmovalci kar pošteno pljuniti v roke. Toda po kosilu se Matjažu in Maticu na njivi Tine ni pridružil. Matjaž je povedal, da sama z Maticem vsega dela vsekakor ne bosta mogla opraviti. Zdi pa se mu, da je Zari, Adriani in Tinetu pravzaprav v interesu, da naloga ni opravljena, saj bi v tem primeru v areni pristala prav on in Matic.

Bolehni Tine v solzah: Bil sem na robu smrti!

Na drugi strani pa je Tine s solzami v očeh povedal, da ga ne zanima, kaj si bodo sotekmovalci o njem mislili, saj ga trenutno skrbi samo za lastno zdravje. Bolezenski znaki, ki jih ima, se menda ujemajo s tistimi, ki jih je nekoč že doživel in takrat se je izkazalo, da je bila situacija zelo resna. Pristal je namreč v bolnišnici, in če tja ne bi prišel pravočasno, bi se kaj lahko končalo tudi s smrtjo.

Matic je postal prvi dvobojevalec

Medtem pa smo dobili prvega dvobojevalca, to je Matic. Nekateri tekmovalci so obtoževali glavo družine Zaro, da skuša narediti vse, da tedenska naloga ne bi bila opravljena in bi tako lahko izbrala oba dvobojevalca za sobotno areno. Vse bolj napeto pa je tudi znotraj levega krila, saj fantje opažajo, da je Adriana začela igrati dvojno igro in da se vse bolj zbližuje z Zaro. Da Adriana sedi na dveh stolih, gre v nos tudi Zari, saj opaža, da Adriana njune pogovore prenaša v tabor levega krila. Prav zato vse bolj razmišlja, da bi za drugo dvobojevalko, če bo v njeni moči, da bo o tem odločala, postavila prav njo.