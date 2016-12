FOTO: Donald Trump navdušil še eno Slovenko

Najslavnejši slovenski zet in novopečeni ameriški predsednik Donald Trump s svojo edinstveno osebnostjo ni očaral le Melanie, ampak še eno slovenko. Vsestransko aktivna Kaly Kolonić ga je spoznala med volilno kampanjo na eni izmed bolj ekskluzivnih zabav, ki jo je organiziral Trump, in tam uživala v brezmejnem luksuzu. z nami je delila nekaj vtisov in nam zaupala, s čim jo je gostitelj tako očaral.

Kaly Kolonić že peto leto sodeluje z lastnikom licence prestižnega lepotnega tekmovanja Miss Universe Slovenija in Hrvaška. Z Vladimirjem Kraljevićem in njegovo soprogo Marijo so med volilno kampanjo odpotovali v Miami, saj jih je Donald Trump povabil na zasebno zabavo. Kaly je bila edina Slovenka na prizorišču, kjer se je zbrala le elita, zato prestižu ni bilo videti konca. »Kot soorganizatorka, piarovka in voditeljica prireditve Miss Universe Slovenija sem se znašla na seznamu zabave vseh zabav. Hotel Dorian mi je že od zunaj jemal sapo, notranjost in celoten program pa se lahko primerjata le z največjimi hollywoodskimi zabavami zvezdnikov. Dolga rdeča preproga in pred njo serija po naročilu narejenih avtomobilov, ki jih ne vidimo niti v filmih. Vse je bilo v takšnih presežnikih, da si nisem upala vzeti telefona v roke in narediti kakšne fotografijo, saj sem se bala, da bi izpadla preveč provincialno (nasmešek). Seveda mi ugaja, da sem bila edina Slovenka, in šele takrat, ko se znajdeš med takšno srenjo, se zaveš, kako majhni smo v resnici.«

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.