FOTO: »Doma imam tri genialce«

Romana je skladbo namreč ustvarila z možem Lojzetom, uspešnim skladateljem, pozavnistom in dirigentom, Gašperjem Tičem in glasbeniki iz banda Romana Krajnčan Kvartet, pohvale pa si zaslužita tudi njena sinova Kristijan in Žigan. Prvi je nadarjen glasbenik in režiser, drugi, mlajši, pa uspešen plesalec. »Težko je mami govoriti o presežkih svojih sinov, ker zelo hitro zveni, kot da jih hvalimo, ker so naši. Ampak ne morem drugače. V družini imam tri genialce! Vsak na svojem področju so uspešni, inovativni, umetniki po duši in telesu. Logično, da jih vključim v svoje projekte. Seveda moram biti prepričljiva in natančna pri tem, kaj želim, ko se pogovarjamo, šele ko začutijo, da je to to, pristopijo zares. Vem, da mi s tem, ko sodelujejo v mojih projektih in si vzamejo čas zame kljub lastnim obveznostim in projektom, pokažejo tudi, da me imajo radi in da me podpirajo pri tem, kar ustvarjam,« nam je povedala raznežena mama Romana.



Sinu je hvaležna za ples



Družino glasba povezuje že od nekdaj. »In ljubezen. Ustvarjanje je naš način življenja,« še pove glasbenica, ki je oba sinova že od mladih nog usmerjala v glasbene vode. Toda Žigan se je odločil ubrati svojo pot. »V otroštvu je igral violino in pozavno, a je sam odkril in se zaljubil v ples. Podpiram ga že od začetka, spremljam njegovo delo in hvaležna sem, da mi je približal ples, ki ga zdaj doživljam čisto drugače, bolj odprto, in grem zelo rada tudi na različne plesne predstave,« pove. Čeprav sta oba že zdavnaj poletela iz gnezda, Kristijan je že 12 let v tujini, Žigan še v Ljubljani, in so družinski trenutki zdaj redkejši, so njihova srečanja toliko slajša. »Veliko se pogovarjamo, seveda se od njiju učim že vse življenje, ju podpiram na njuni umetniški poti in z veseljem jima dam tudi kak nasvet, ko me prosita zanj,« o svojih genialcih še pove Romana.

»Vse je skrbelo, da bom padla«



Sicer pa je Čarobni taxi zanjo nekakšna prelomnica, saj jo je pesem popeljala v rodni Tržič, kjer so posneli videospot. »Ker je pesem posneta v uličnem slogu, je bila nekako logična odločitev, da bom video posnela na ulici, z uličnimi umetniki. Vzdušje je bilo sproščeno, imela sem mlado navdušeno ekipo in najboljšega režiserja, sina Kristijana! Sama sem tudi producentka projekta, zato sem lahko intenzivno sodelovala pri pripravah in ustvarjalnih idejah,« je navdušena nad končnim izdelkom. Priznati moramo, da Romana še nikoli ni bila videti bolj mladostno, ob tem pa nam je zaupala anekdoto, ki dokazuje, da so leta samo številka in da je človek star toliko, kot se počuti. »Ko sem snemalni ekipi predlagala, da bi v videu hodila po ozki ograji ob Tržiški Bistrici, mi ni nihče verjel, da mislim resno. To sem v otroštvu zelo pogosto počela na poti iz glasbene šole domov. Vse je skrbelo, da ne bom zmogla, da bom padla in se poškodovala. Bil je odličen adrenalin in... Zmagala sem!« za konec še pove Romana.

