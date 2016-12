FOTO: Dolge noge, šopek div in sprt nekdanji par

Nekateri jo nenehno kritizirajo, drugi si za to, da bi jo gledali, vzamejo celo prosto popoldne. Ni dvoma, da bo tudi letošnja Ema burila duhove Slovenk in Slovencev, še posebno ker je tokratni nabor kandidatov pisan kot še nikoli.



Poleg uveljavljenih pevk in pevcev, denimo Nuške Drašček in Alye, nekaterih starih znancev Eme, med njimi Lee Sirk in Nike Zorjan, bo nastopilo tudi nekaj novih obrazov, denimo trio operno podkovanih mladenk Tosca Beat. Da bo glasbeni večer tudi paša za oči, bodo poskrbele dolgonoge pevke, ki se na odru poleg z glasom znajo postaviti tudi z modo in stasom, na primer Maja Keuc - Amaya, Zala in Raiven, manjkalo pa ne bo niti postavnih mladih pevcev.

