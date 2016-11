FOTO: Divje zabave so le še lep spomin

V začetku februarja se je Voditeljici Pop Ina Oti Širci Roš in njenemu možu Borutu življenje obrnilo na glavo. V dobrem pomenu, seveda. na svet je prijokal njun prvorojenec Prem. V zadnjih mesecih je njen Vsakdan popolnoma drugačen od tistega, ki ga je bila vajena do prihoda novega družinskega člana, saj je na prvo mesto postavila materinske obveznosti.

Ota, ki se na male zaslone vrača februarja, je iskreno spregovorila o svoji vrnitvi in tem, kako zelo se je njeno življenje v zadnjih mesecih spremenilo. »Preden sem odšla na porodniški dopust, sem bila prepričana, da se bom po šestih ali vsaj devetih mesecih vrnila. Pa se nisem, ker je tako lepo... Je pa res, da vedno, ko obiščem sodelavce na Popu, mi v želodcu zaplešejo metuljčki, zato se veselim vrnitve. Tudi zato, ker čeprav se z nekaterimi sodelavci vidim in slišim, jih pogrešam,« pove odkrito. Delovnih obveznosti se veseli, hkrati pa iskreno pove, da jo je malce strah. »Bojim se, kako bom možgane iz prve prestave spravila v šesto. Kako hitro in kako zelo se 'kravželjčki' polenijo,« pove v smehu. Tako kot številne mame, ki se jim izteka porodniški dopust, mora tudi Ota sinčku zagotoviti varstvo, ko bo ona v službi. »Prem ima neskončno srečo, saj ima tako v Gorici kot v Ljubljani stare starše, jaz pa tudi, saj sta obe, babi in nona, vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. Seveda si bo tudi tata z veseljem utrgal čas in pobegnil natrpanemu urniku za Prema,« nam zaupa načrte v zvezi z varstvom.

