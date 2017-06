FOTO: Diva žrtev pohlepnega moža

LJUBLJANA – »To je navadna solata. Take solate imam jaz ogromno doma.« Tako slikovito je Helena Blagne na ljubljanskem okrožnem sodišču, kamor jo je s 150.000 evrov vredno tožbo (delitev skupnega premoženja, vračilo daril in izbris iz zemljiške knjige) spravil njen nekdanji mož Mitja Zaman, komentirala njegove trditve, da je na podlagi dela v BiH in predloženih bančnih izpiskov družini nakazoval »znatne denarne zneske«. »Kam?« se je vprašala, saj ni videla niti evra. Zatrdila je, da je vse ustvarila s svojim delom; 90. leta prej- šnjega stoletja so bila glede zaslužkov iz glasbe »zlata doba«. Hišo v Žabnici pri Brezovici, ki je stala 300.000 nemških mark, je kupila s pomočjo kredita in ga tudi predčasno odplačala. Preostali denar, 150.000 nemških mark, si je en mesec pozneje sposodila pri nekem gospodu. Del tega denarja je porabila za nakup visokocenovne notranje opreme (savna, fitnes, pohištvo), med 50.000 in 60.000 markami je posodila Zamanu. Tega denarja nikoli več ni videla, je pa tistih 150 tisočakov sama predčasno vrnila.

