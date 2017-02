FOTO: Denis Toplak pokazal dekle: Konec je letanja s cveta na cvet

Če smo bili prepričani, da je zmagovalec resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek Denis Toplak nepoboljšljiv ženskar, je zdaj dokazal nasprotno. Njegovo srce je namreč ogrela lepa Katarina. Čeprav se postavnemu Štajercu dekleta mečejo pod noge, se je moral za svojo srčno izbranko močno potruditi. »Spoznal sem jo pred pol leta in moram priznati, da sem v osvajanje vložil kar precej truda. Če ne bi vztrajal, iz tega verjetno ne bi bilo nič.« Denis nam je zaupal še, da je lepotica na prvi zmenek prišla z mlajšo sestrično in bratrancem, a ga to ni zmotilo. »Očitno je opazila, da znam ravnati z otroki, in morda je tudi to vplivalo na vse skupaj. Sčasoma sem se zelo zagrel in v njej videl tisto, kar sem si vedno želel,« nam je še zaupal Denis in razkril, da je imel v preteklosti pri ženskah veliko težav z zaupanjem, a so zdaj ob Katarini te težave pozabljene.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«