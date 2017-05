FOTO: Denis Porčič razkril, kateri vsako jutro zašepeta: Moja ljubezen

Xena in Denis sta nerazdružljiva slaba tri leta. Foto: Instagram

ENA IN EDINA

Borec in raper Denis Porčič - Chorchyp še nikoli ni vzbujal take pozornosti kot zadnje tedne na plesnem parketu oddaje Zvezde plešejo, v kateri blesti ob simpatični plesalki Martini Plohl. Nekateri so jima že pripisali razmerje, a se ob teh govoricah oba le muzata, mišičasti Chorchyp pa je končno razkril, katera je ukradla njegovo srce.

»Moja ljubezen,« vsak dan na uho zašepeta svoji pitbulki Xeni, navihani psički, ki jo je Denis pred tremi leti posvojil iz zavetišča. Denis je svojo popolno lepotico, kot ji sam pravi, rešil krute usode pasjih bojev, od takrat naprej pa sta nerazdružljiva. »Bila je posebna. Takoj ko sem jo videl, sem rekel, da jo moram imeti,« se Denis spominja njunega prvega srečanja. Njuna ljubezen je trdna kot Triglav, se šalijo njegovi prijatelji, Denis pa se s tem še kako strinja.

