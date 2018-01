FOTO: Denis J. v enem dnevu do dveh milijonov evrov

Za britanski BBC je nedavno spregovoril slovenski ustvarjalec elektronske glasbe in producent Denis Jašarević, bolj znan po vzdevku Gramatik, sicer iz Portoroža, živi in deluje pa v New Yorku. Pojasnil je, zakaj se je kot prvi glasbenik na svetu odločil za prodor na področje digitalnih valut. Predstavil je namreč svoj digitalni žeton GRMTK, celotno zalogo pa so ljubitelji njegove glasbe pokupili v manj kot 24 urah.

Predzadnji mesec lani je 33-letni Denis Jašarević kot prvi znani glasbenik na svetu začel zbirati zagonska sredstva z izdajo tako imenovanih kriptožetonov oziroma lastne digitalne valute.

Ljubitelji njegove glasbe so žetone GRMTK lahko kupili z uveljavljeno kriptovaluto ether (oziroma ethereum), cena posameznega pa je bila 0,0003 etherja, kar je bilo ob takratni vrednosti etherja okrog 0,09 ameriškega dolarja.

25,000.000 kriptožetonov je prodal Gramatik.

Gramatik je v enem dnevu prodal vseh 25 milijonov kriptožetonov GRMTK, s čimer je pridobil 2,25 milijona ameriških dolarjev oziroma skoraj 2 milijona evrov kapitala v kriptovaluti ether.

Kdor je kupil Gramatikove kriptožetone, jih bo lahko porabil za nakup njegovih novih albumov in vstopnic za koncerte, je zapisal britanski BBC, za katerega je spregovoril slovenski ustvarjalec glasbe.

Če bo Gramatik v prihodnosti s prodajo svoje glasbe zaslužil več kot danes, bo vrednost kriptožetonov morda tudi narasla. Kdor jih ima, jih bo lahko prodal za večji znesek od nakupnega, s čimer bo neposredno udeležen pri delitvi dobička od glasbenikovega dela, je še zapisal BBC.

Kot je Jašarević pojasnil za britanski medij, se je za korak na področje kriptovalut kot prvi glasbenik na svetu odločil zato, da bi se znebil posrednikov pri trženju glasbe – založb, ki pogosto izkoriščajo svoje kliente in bogatijo na njihov račun.

»Imel sem slabo izkušnjo z glasbeno založbo, imam pa tudi prijatelje, ki so imeli z založbami naravnost grozljive izkušnje,« je dejal Jašarević. »Tehnologija veriženja t. i. podatkovnih blokov, na kateri temeljijo kriptovalute, je to težavo zame odpravila. Ne moti me, da sem neke vrste poskusni zajček,« je še dodal.

Gramatik je že novembra za glasbeni medij Billboard opozoril, naj ljudje njegovih kriptožetonov nikar ne kupujejo samo zato, ker bi želeli z njimi zaslužiti. Dejal je, da to ni namen projekta in da ne more zajamčiti ugodne tržne vrednosti žetonov GRMTK v prihodnosti.

Še en glasbenik in producent elektronske glasbe dokazuje, da se s to zvrstjo da prav dobro živeti. Z dobičkom. Dokaz je DJ Umek, ki posle vodi kot Uroš Umek, s. p., in ni zgolj eden najuspešnejših slovenskih glasbenikov, ampak tudi espejev. Javna objava letnih poročil razkriva, da je bilo njegovo poslovno leto lani vrhunsko. Ustvaril je kar 643.000 evrov prihodkov in prikazal 105.000 evrov dobička. Kar je tisočaka več kot leto prej, ko je ustvaril 104 tisočake, čeprav je imel v letu 2015 njegov s. p. »samo« 442.000 evrov prihodkov. Res pa je bilo za kralja elektronske glasbe, ki deluje v mednarodnem okolju, zmagovito leto 2014, ko je ustvaril kar 268.000 evrov dobička. In DJ Umek je res svoja zgodba o uspehu, brez državnih subvencij ali nakazil. V bazi protikorupcijske komisije Erar namreč ne najdemo niti enega samega samcatega evra, ki bi ga sloviti didžej dobil iz proračuna.

Uroš Umek je sicer res pravi biznismen. Evidenca Gvin razkriva, da je ob espeju tudi ustanovitelj ter 15- ali 16-odstotni lastnik podjetij oziroma d. o. o.-jev FM Musick, FM agencija, Viberate in UMEK 1605 k.d. Futuristični marketing pa je pristal v stečaju, Matrix Music, Sibscribe-o-Matic in Topdeejays.com, ki je delniška družba, niso več povezani z njim.