FOTO: Denis Avdić v solzah

Ekipa Radia 1 in podjetje DM so maraton izpeljali več kot odlično, ljubljanski župan Zoran Janković pa je ekipi dovolil uporabo sanitarij v mestni hiši. Foto: Radio 1

Minuli petek je ekipa Radia 1 po dobrodelnem maratonu sporočila, da so za sedem družin v stiski zbrali več kot 80.000 evrov. »Ni mi problem zdržati 28 ur na delovnem mestu. Največja težava je bilo gretje.



Te pa pokonci držijo namen, težke zgodbe ljudi, gosti ter obiskovalci, ki so nas prišli podpret,« nam je zaupal Denis Avdić. Vsak izmed gostov je dal oddaji poseben pečat. Slovaška skupina Peter Bič Project je v živo odpela dve pesmi, sodelavci so Avdiću pripravili 'mini' roast, Uroš Slak mu je delal družbo od ene pa vse do pete ure zjutraj. »Upali smo, da bomo presegli lanskoletni znesek v višini 30.000 evrov, na koncu pa smo zbrali več kot 80.000. Nismo si predstavljali, da je to mogoče,« je ganjen Avdić, ki nam je še povedal, da po navadi ne joka. »Tole pa me je pa sezulo. Še danes, ko poslušam zgodbe teh ljudi, mi začne teči iz oči,« je še priznal.

