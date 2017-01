FOTO: Denis Avdić: Od policaja do zvezdnika

Rodil se je 31. januarja 1982 v Gračanici v Bosni in Hercegovini, kjer je živel do desetega leta. Ko je bil star eno leto, so se njegovi starši ločili, oče pa se je odselil v Slovenijo, kjer si je ustvaril novo družino. Med vojno v Bosni in Hercegovini je Denis prišel živet k očetu v Kamnik. »To je bilo grozno. Kot da bi me nekam zaklenili,« se spominja. V Sloveniji je kljub temu ostal in se izšolal za policista. Po opravljeni šoli se je preselil v Postojno, služboval pa je v Cerknici. Nekaj časa kot policist, hkrati pa je delal tudi na različnih radijskih postajah. Kariero policista je postavil na stranski tir in se zaposlil na Radiu 1. V letih 2010, 2011 in 2012 je prejel viktorja za radijsko osebnost leta. Od leta 2014 je voditelj oddaje Znan obraz ima svoj glas, znan pa je tudi kot imitator, igralec in stand up komik.

