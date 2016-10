FOTO: Damjan Murko vas vabi: Ob meni je še nekaj prostora

Kot kaže, nas Damjan Murko nikoli ne bo nehal presenečati. Na naporen teden, ki ga čaka, se pripravlja takole:

»Pred odhodom v tujino na nove zmage, po razprodanih broškah in koncertih, po organizaciji porok in zabav in pred napornem tednu, ki me čaka. Ob meni je še nekaj prostora. Prideš?« vabi na facebooku, kjer je objavil tudi fotografijo svojih gladkih nog ...