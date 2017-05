FOTO: Damjan Murko: Utapljale so se v solzah, saj so me za vedno izgubile

Damjan Murko je na facebooku objavil, da z ženo Majo praznujeta 9. obletnico poroke. To je seveda storil na svoj način, saj je zapisal, da so mnoge pred devetimi leti jokale, ker so ga za vedno izgubile, in da nekatere jočejo še danes, ker ostaja zvest svoji ženi.

V tem času sta si zakonca Murko že ustvarila družino, Maja je namreč povila sinka Tiara, ki je star štiri leta.