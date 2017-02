FOTO: Čustvena izpoved Lili Žagar: Dosegla sem dno

Ob pogledu na popoldne postave različnih zveznikov se ljudje navadno ne zavedamo, da se tudi znani obrazi ukvarjajo s težavami, kot so, denimo, odvečni kilogrami. Prav zato so takšne iskrene izpovedi, kot ta, ki jo je objavila Lili Žagar presenečenje, pa tudi spodbuda za vse ostale ženske, ki imajo podobne probleme. Priljubljena voditeljica je priznala, da je v zadnjih osmih mesecih zaradi slabih prehranjevalnih in spalnih navad imela težave s svojo samopodobo in samozavestjo, vendar se je odločila vse to spremeniti.

»Dobri 2 leti je tega, ko sem nazadnje trenirala oz. kakorkoli aktivno migala. Dve leti brez resne fizične aktivnosti, res slabih prehranjevalnih navad, slabega spanca in ja, tudi emšo je naredil svoje, sem prišla do točke, ko sem dosegla dno. Jeziček na tehtnici kaže skoraj 60kg (moja običajna teža je sicer okoli 52kg), trebuh imam večji kot po porodu, da o nogah in zadnjici sploh ne izgubljam besed.« je zapisala. Priznala je tudi, da ji oblačila ne pristajajo več: »Rdeči alarm pa se je prižgal, ko več nisem spravila nase svojega smučarskega kombinezona. Priznam, da se v svoji koži ne počutim več dobro zadnjih 8 mesecev. Ampak namesto, da bi za to kaj naredila, sem se (podobno kot zasvojenci) še bolj vdajala slabim razvad: zvečer smokiji, čipsi, čokolada, piškoti, sladoledi...bolj je bilo nezdravo, več in raje sem jedla! Čez dan pa tudi nic bolje. Včasih do poznega popoldneva brez hrane, potem pa seveda hitro nekaj nezdravega v usta!«

»Moja podoba je začela vplivati tudi na mojo samozavest. Zavedati sem se začela, da npr. v sedečem položaju nevede z rokami prekrivam trebušček. V kopalke sem se spravila s težko muko in hodila naokoli zavita od pasu navzdol z brisačo. Res nisem zadovoljna. In pri vsem tem ne gre samo za fizični izgled, ampak tudi zdravje in moje počutje. Ne bom niti razlagala, da sem zadnje mesece povsem brez energije. Že zjutraj se zbudim utrujena in včasih se vprašam, kako bom sploh imela se kaj energije za moja dva navihančka.«

Sedaj pa se je odločila za spremembo: »Zato sem se 1. februarja odločila, da naredim temu konec, se vzamem v roke in res začnem! (naj povem, da sem zadnjih nekaj mesecev govorila "naslednji teden pa res začnem!") Danes je za mano drugi trening v tem tednu. Tako kot nazadnje, sem se tudi tokrat odločila, da bom do zastavljenih ciljev prišla z osebno trenerko, ki me vodi tako pri prehrani kot vadbi. In cilj? Ta je pa nor: v 12-ih tednih do izklesane postave Dokazala bom, da gre!«