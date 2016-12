FOTO: Čustva so ju premagala, tekmovalec v šovu: Imam te tako rad

Udeležence šova Survivor je čakala še zadnja preizkušnja, v kateri so morali pokazati vse svoje sposobnosti. V borbi za zadnje mesto v finalu so se pomerili Teja, Alen in Jurij, njihova naloga pa je bila izredno težavna: najprej so morali uloviti bambusovo palico, s katero so se nato sprehodili čez vrv. S palico so si morali pomagati preko mosta, tam pa so morali s posodo splezati po oviro in jo napolniti s kokosovim mlekom. Teža polne posode jim je omogočila dostop do ključa, ki je odprl skrinjo s kokosi. S temi so tekmovalci ciljali dve tarči.

Alen, ki je že od začetka imel rahlo prednost, je tudi na koncu bil najboljši. Čeprav se je Jurij boril kot lev, to ni bilo dovolj, je pa povedal, da je dosegel in celo presegel svoj cilj glede na okoliščine in svoja leta. Teja je bila prav tako ponosna, da je prišla med najboljših pet, oba pa sta se strinjala, da je Alen zasluženo v finalu.

Čustva so ju premagala

Pred odhodom sta se Teja in Jurij, ki sta zasedla 9. in 10. mesto v poroti, ki bo odločala o zmagovalcu šova, lahko poslovila od Sandija in Maje, ki sta ostala dva finalista. Sandi in Jurij, ki sta se med bivanjem na otoku močno zbližala, sta imela tako možnost, da se še zadnjič pogovorita. Med pogovorom sta ju premagala čustva, Jurij pa je Sandiju obljubil, da bo naredil vse, da bi mu pomagal do zmage: »To lahko naredim, to bom naredil zato, ker te imam tako rad.« Sandi pa je povedal, da oba z Jurijem vesta, da bosta za vedno sopotnika v življenju. »Podaril mi je 41 čudovitih dni, jaz pa upam, da mu jih bom podaril 42,« je še delaj Jurij.