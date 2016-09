FOTO: Črne misli kmetice Lidije: ponoči bi trpljenje končala z vrvjo

Lidija se je odmaknila od sotekmovalcev, zato je šel Senad pogledat, kaj se dogaja. Lidijo je našel popolnoma objokano. Povedala je, da so ji razmere na posestvu prišle do živega. Priznala je, da se sploh ni zavedala, kam se podaja. Tudi ponoči ni mogla spati in obhajale so jo črne misli. Povedala je, da je celo razmišljala, da bi trpljenje končala z vrvjo.

Dude bi bile koristne za marsikoga na kmetiji

Senad je obupovalko poskušal malce pomiriti, na koncu pa povedal, da se mu zdi, da so nekateri tekmovalci preobčutljivi. Po njegovem mnenju bi bilo za nekatere boljše, da bi jim namesto krav priskrbeli dude. A Lidija ni edina, ki si želi domov.

Slina mu pravi, naj gre domov

Samo je tudi prepričan, da razmere na posestvu škodujejo njegovemu zdravju in bi mu bilo boljše doma. Naredil je poskus s slino in ugotovil, da se mu v telesu razrašča škodljiva glivica. Razlog za to pa je menda prehrana na posestvu.