FOTO: Celjski sejem poln golote in pohote

Samo še drevi se lahko sredi Celja obišče mednarodni sejem erotike, kot ga poimenujejo organizatorji, ki pa ima zagotovo, vsaj po videnem, velik pridih čiste pornografije. Nekaj mednarodnih zvezdnic industrije za odrasle in junakov, ki se trudijo imeti, ko je odpeto, tisto stvar čim bolj napeto, že dva dneva zabava goste na celjskem sejmišču, med njimi pa imajo žal precej obrobno vlogo domače pornese.

Podalpskega ljubitelja pornografije, ki je v Celju lepo zavita pod domeno erotike, zagotovo bolj zanima umetnost LaToye ali recimo Santane Blue kot pa nekih madžarskih zvezdnic, ki so podprte s silikonom tako kot naše, le poznane nam niso. Poleg stojnic s ponudbo erotičnega perila in igračk za odrasle so še gostinske stojnice z zagotovo pretirano navitimi cenami.

