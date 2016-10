FOTO: Če ima čevlje za ušesi, si ji všeč!

Smetana slovenskih komikov se je pred kratkim zbrala v Cankarjevem domu v Ljubljani. Tja se je namreč po dobrem letu dni vrnil Jimmy Carr. Po pikrem humorju sloveči Britanec je v hram kulture privabil najboljše slovenske profesionalne šaljivce, ki so se, tako kot preostalo občinstvo, večji del predstave držali za od smeha utrujene trebuhe.



»O ženski lahko veliko izveš iz pogleda na njene čevlje: če jih ima za tvojimi ušesi, si ji najbrž všeč...,« je bila ena od splošnejših šal, s katerimi je nasmejal ljudi, seciral pa je tudi aktualne dogodke, kot so ameriške volitve (»Ljubim Trumpa, ker ljubim Ameriko, in me zanima, kako je bo konec. Te volitve so kot zaključna sezona dolge TV-serije...«) in brexit (»Naslednjič ko pridem, bom moral k vam plezati čez bodečo žico kot Sirci.«).



Skupaj z glasnimi aplavzi je vzdušje bolj kot na stand up večer spominjalo na kakšen rockovski koncert. Na neuradnem delu večera je bil tokrat v središču pozornosti Tin Vodopivec. Čestitke je prejemal za organizacijo vnovičnega prihoda mojstra smeha v Slovenijo in za poseben dosežek – uvrstitev na tekmovanje, ki ga prireja ikonični ameriški klub komedije Laugh Factory in velja za olimpijado komikov. Skupaj z drugimi šaljivci iz 55 držav se bo potegoval za nagrado 100.000 dolarjev in turnejo po ZDA. A. J.