FOTO: Brigita zvezdniškega Kevina zamenjala s pravimi dedci

Pevka Brigita Šuler je posnela videospot za novo skladbo Mi smo najboljši letniki. Čeprav bi moral v spotu nastopiti slavni Kevin Bacon, vanj so nameravali vključiti njegove posnetke, si je vroča blondinka premislila in zvezdnika nadomestila s slovensko plesno skupino Tower Pancers, ki se je prvič predstavila širšemu občinstvu na Slovenija ima talent.



»Zabavali smo se vsi, otroci in odrasli, in na video uspešno prenesli glavno sporočilo skladbe, da so druženje, ples in zabava na prvem mestu po pomembnosti opravil. Pesem združuje vse, najboljše sošolce, najboljše sodelavce, sorodnike in skratka vse, ki smo na isti valovni dolžini zabave željne dobre družbe,« se spominja snemanja, ki je potekalo v bizeljski Pivoteki.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.