FOTO: Brata Šarac: Od kraljice do princeske ljudskih src

Goran in Miki Šarac sta v zadnjih 34 letih spisala klasično zgodbo uspešnega družinskega podjetja. Prepleti usod, zmagoslavja, porazov, življenja in smrti so zaprisežena glasbenika le še bolj povezali in ni naključje, da sta oba začela svojo pot leta 1983. Goran kot klaviaturist in vokalist legendarne zasedbe Rendez-Vous, Miki pa kot član najmlajšega slovenskega benda Romeo, ki je izvajal domače in tuje uspešnice. Tudi on je bil sprva zadolžen za preigravanje črno-belih tipk in prepevanje. Vzporedno je deloval še v pop-techno zasedbi Moulin Rouge, nato pa se leta 1986 pridružil kultni bratovi skupini, v kateri je poleg električnih klaviatur igral še saksofon. Nastala je njihova največja uspešnica Debela dekl'ca in z njo prvi veliki bratski vrhunec kariere kot napoved dolge, bleščeče poti, začinjene z zdravo mero tekmovalnosti in brezpogojne podpore.

