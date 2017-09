FOTO: Brata Dragić izven parketa, tako ju vidimo le redko

Najboljši slovenski košarkar in po novem tudi junak slovenskih pravljic Goran Dragić zasebnega življenja nikoli ni prav rad delil z javnostjo, medtem pa njegov mlajši brat Zoran na družabnih omrežjih oboževalce pogosto razveseljuje z družinskimi utrinki. Medtem ko sta se brata v zadnjih tednih pripravljala na evropsko prvenstvo, na katerem bo Goran sklenil svojo reprezentančno pot, nista pozabila na družino, zato sta vsak prosti trenutek preživela z najdražjimi.



Oba brata sta že očeta – Zoran ima dveletnega sina Marka, Goran pa dveletno hčerko Victorio in štiriletnega sina Matea –, zato sta najbolj uživala v trenutkih s svojimi malčki. Med drugim sta z njimi obiskala ljubljanski živalski vrt, kjer so mladi Dragići radovedno opazovali takšne in drugačne zverine, Zoran je z dvema besedama pojasnil vse: »Dragićeva banda!«

