FOTO: Božo spretnejši z jajci, zato domov odšla Rada

Že pred obračunom dvobojevalcev je bilo med tekmovalci zelo napeto, kajti Anna je bila s Tinetovim vodenjem družine vse prej kot zadovoljna. Tako je dejala, da je bilo to najslabše vodenje do zdaj. Motilo jo je predvsem, ker je Tine ob prevzemu funkcije glave družine obljubil, da bo reševal vse zaplete z nasprotno skupino, a nato tega ni naredil. Spomnila je na dogodek, ko je prašiček skakal po hlevu in je Anna prosila Tineta, ali lahko Vidu naroči, naj prašička odstrani iz hleva, saj vznemirja krave, ki so tako nevarne za tistega, ki jih molze.

Rada s šestnajstimi jajci, Božo pa kar z dvaintridesetimi

V obračunu dvobojevalcev pa sta se za obstanek na posestvu udarila Rada in Božo. Spretnejši je bil Božo in Rado poslal domov. Dvobojevalca sta imela pet minut časa in sta morala čim več jajc v posodi na glavi prenesti čez ovire na drugo stran. Rada je imela že od samega začetka pri tem mnogo težav, med drugim tudi zaradi frizure, zaradi katere ji posoda na glavi ni najbolje stala. Prenesti ji je uspelo šestnajst jajc, zmagovalcu Božu pa kar dvaintrideset.