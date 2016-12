FOTO: Boruting, trend, ki ga je predsednik sprožil na spletu

Potem ko je predsednik države Borut Pahor na spletu objavil fotografijo, na kateri se otožno naslanja na zlato ograjo, zraven pa je pripisal, da ga daje domotožje, se je na facebooku pojavilo novo gibanje – »boruting«.

Kot da ni bilo dovolj, da so predsednika oponašali znani Slovenci , mu zdaj sledijo in se iz njega celo norčujejo tudi ostali državljani. Stran na facebooku je v enem dnevu dobila skoraj tisoč sledilcev, njeni člani pa pogumno objavljajo fotografije, ki spominjajo na predsednikovo, le da so bolj zabavne.

Ali tudi vas zanima, kako je videti »boruting«? Trend lahko spremljate tukaj .