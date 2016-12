FOTO: Bolezenska drama končana? Tine zapustil posestvo

V šovu Kmetija: Nov začetek se spet dogaja drama. Po Tinetovih besedah je bil že kar na robu smrti . Ker se že nekaj dni ne počuti najbolje, večino časa spi. Zaradi neznosnih bolečin v pljučih, se je odločil, da poišče zdravniško pomoč. S posestva ga je pospremil Matjaž in mu ob slovesu zaželel, naj se čim prej vrne.

Ko se je Tine odpravljal k zdravniku, ga je skrbelo, da bi utegnilo biti njegovo zdravstveno stanje tako resno, da ga bodo morali obdržati v bolnišnici. Kljub vsemu pa zadeva vseeno ni bila tako resna in takoj po zdravniškem pregledu se je lahko vrnil med sotekmovalce. »Imam virusno obolenje dihal, zato mi je zdravnik predpisal počitek,« je sotekmovalcem dejal ob vrnitvi.

Njegov hitri povratek je še najbolj presenetil Adriano, ki je zdaj še bolj prepričana, da je pri vsem skupaj nekoliko pretiraval. V šali je dejala, da sta možni samo dve razlagi: ali je tako bolan, da mu ni več pomoči, ali pa v resnici ni nič narobe z njim in zdravljenje ni potrebno.

Tineta lahko reši le še neuspešno opravljena tedenska naloga

Kakor koli že, kljub zdravstvenim težavam je Tine postal tudi drugi dvobojevalec. Tako se bo v soboto, če bo tedenska naloga uspešno opravljena, v areni pomeril z Maticem. Temu se še lahko izogne, če mentorja odločita, da tedenska naloga ni uspešno opravljena, in bo drugega dvobojevalca morala še enkrat določiti glava družine Zara. Ta bi se v tem primeru najverjetneje odločila v dvoboj proti Maticu poslati Matjaža in tako bi Tine na posestvu ostal še vsaj teden dni.

Možnosti tega so se zavedali tudi preostali, zato so tudi posumili, da je Tine namenoma pustil, da so se piškoti v pečici zažgali, pa čeprav mu je Zara naložila, naj pazi nanje.

Komplicirana kombinatorika, mar ne?