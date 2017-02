FOTO: Boleče izkušnje Nike Zorjan

Nika Zorjan je veliko več kot zgolj mlada slovenska glasbena zvezdica z rožnato pričesko. Je ženska, ki se je drznila že zelo zgodaj spopasti s svojimi strahovi, spoprijateljila se je s hudimi migrenskimi glavoboli, napovedala vojno paničnim napadom in se poglobila vase. Brez tako povezane družine bi težko zmogla preskočiti ovire, vse skupaj pa je še najbolj omilila ljubezen fanta Primoža. Ta jo spodbuja na vsakem koraku, pred vsakim izzivom in ji daje potrebno samozavest. »Brez njega bi bila izgubljena, saj je v zadnjih osmih letih, kolikor sva skupaj, bolj verjel vame, kot sem sama. Na naši šoli je veljal za enega bolj priljubljenih fantov, dekleta so se brezglavo zaljubljala vanj in rekla sem si, da se z njim nikoli ne bi mogla zbližati. Nato pa sva se srečala iz oči v oči na stopnišču diskoteke, v kateri je skrbel za glasbo in dobro razpoloženje. Sramežljiv pogovor, neroden poljub, in že sem bila očarana. Kako nepredvidljivo je vesolje, sem za tem izkusila še neštetokrat in začela vse bolj verjeti v moč misli. Upam si trditi, da vse stvari prikličemo v svojo zavest, tako dobre, spodbudne, navdihujoče kot trpke, boleče, uničujoče,« že na začetku navduši z iskrenostjo.

