FOTO: Boj Helene Blagne: Takega cirkusa ne bom dovolila

Pevka Helena Blagne in njen nekdanji mož Mitja Zaman sta si danes na ljubljanskem sodišču znova pogledala v oči . Da je v sodni palači posebna gostja, je bilo jasno takoj, ko smo vstopili v prostore tretjega nadstropja. Po njem se je namreč razlegal sladek in omamen vonj njenega parfuma.

Takoj po prihodu v sodno dvorano se je njen odvetnik David Sluga pošalil: »Ste upoštevali pravilo levega profila?« Pevka je nato sedla na zatožno klop in z Zamanom sta se oba strinjala, da se javnost iz sojenja izključi. Sodnica pa temu predlogu ni bila najbolj naklonjena. V nadaljevanju je celo povedala, da se ji zdi edino poštevno, da če si je Zaman prejšnjič pred javnostjo dal duška in povedal, vse kar mu leži na duši, da ima takšne pogoje tudi Blagnetova.



Sodnica vzkipela

Nekdanja zakonca sta si nato začela obtožbe podajati kot pingpong žogico. Helenin odvetnik je trdil, da je bil Zaman strošek in da ni zaslužil niti evra. Nasprotno pa je Zamanov zagovornik zatrjeval, da se je Helena z njegovimi sredstvi obogatila in da je Zaman celotno obdobje njunega zakona vlagal in odplačeval kredite. Po razvezi je vse nepremično premoženje ostalo v Helenini lasti, pevkin odvetnik pa je ugovarjal, da sta sklenila sporazum.

Ker sta si odvetnika že na začetku skakala v besedo, je sodnica glasno poudarila: »Takega cirkusa ne bom dovolila!« Sluga je naprej trdil, da Zaman pri vsem skupaj pozablja, da za stanovanjsko hišo ni prispeval ničesar in da je ta od nekdaj predstavljala osebno premoženje njegove stranke, saj je bila pridobljena pred njuno zakonsko skupnostjo, Zaman pa je bil po njegovih besedah le strošek te skupnosti.





Kaj se je še dogajalo v sodni dvorani, lahko preberete v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.