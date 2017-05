FOTO: Bo kolega Denisa Avdića zbral več kot 62 tisočakov?

To soboto se v Dobrovem začenja nova dogodivščina Mihe Deželaka, jutranjega sodelavca Denisa Avdića z Radia 1. V sedmih dneh bo na ponyju prekolesaril večji del Slovenije in na poti zbiral denar za otroke, ki sicer letos ne bi videli morja. Njegova pot se bo predvidoma zaključila v petek, 9. junija, na Debelem Rtiču.

Lani zbral več kot 62.000 evrov

No, lani je Miha z dobrodelnim kolesarjenjem zbral več kot 62.000 evrov. Z zbranim denarjem pa je do zdaj v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Moste na morje peljal že več kot 300 otrok. Lani so se mu na poti pridružili tudi mnogi znani Slovenci. Med njimi Andrej Šifrer, Marko Potrč, Dejan Zavec, Nuša Lesar in Zoran Janković.

»Slovenija potrebuje več junakov, kot je Deželak.«

In kako bo letos?

Otrokom lahko pomagate tako, da pošljete SMS POMAGAM1 ali POMAGAM5 na 1919.

.