FOTO: Blagne razkril, kako je bilo s pevko in njenim partnerjem

Kar večkrat v življenju sem imel posebno srečo, da sem lahko na glasbenih turnejah po drugih celinah združil koristno s prijetnim ter užil tudi nekaj dopusta, razvedrila in spoznavanja okolice, znamenitosti in zgodovine krajev. Izpostavil bi obisk kanadske province Ontario poleti pred tremi leti, tam sem bil z Manco Špik in njenim partnerjem. Všeč so mi bili naravne lepote, delo človeških rok, urejenost in ne nazadnje prijaznost ljudi,« se spominja Hajni Blagne. Za obisk ga je navdušil prijatelj, ki je kot organizator in pobudnik glasbenih turnej že večkrat potoval tja. »Povedal mi je, kaj vse je možno videti in doživeti v Torontu, kakšen vtis je nanj naredil obisk znamenitih Niagarskih slapov, o gostoljubnosti rojakov, o naravi in podnebju, ki je precej podobno našemu,« pove.

