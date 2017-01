FOTO: Biznismen pred sodnico, krivo je beljenje zob

Enemu najbolj priznanih slovenskih športnih diagnostikov Mitji Bračiču grozi izselitev iz poslovnih prostorov. Zaradi spora s podjetjem GJM, v sodelovanju s katerim je Bračič v prostorih Austria Trend Hotela ustanovil športno kliniko, se je znašel pred sodnico Dido Vovk. Ta je obe strani pozvala, naj se poravnata, in dodala, da se je ob prebiranju spisa zabavala.

Sporno beljenje

Jabolko spora med podjetjem GJM, ki ga zastopa Mally Gal, in Bračičem je storitev beljenja zob, ki ga ponuja Bračič v okviru svojega biznisa. »Gre za dodatno storitev v dogovoru z GJM, d. o. o. in s hotelom, da lahko gostom omogočimo dodatno olepševalno storitev. Oni v bistvu poskušajo prekiniti pogodbo in se polastiti naših prostorov,« je zadevo komentiral Bračič in dodal, da GJM skrbi za fitnes dejavnost.

Mitja Bračič z odvetnikom Primožem Fegušem pred sodiščem v Ljubljani.

»Začetno delovanje je šlo v tej smeri, da bi oni oddajali fitnes, vse strokovne zadeve, ki bi se odvijale znotraj prostorov, so pa bile napisane v naši pogodbi. Oni zdaj želijo prevzeti naše prostore in naš posel, v katere pa smo ogromno investirali,« dodaja.

Bračičev odvetnik Primož Feguš je dodatno pojasnil, da GJM Bračiču očita kršenje podnajemne pogodbe. »Kršitev ni bilo, najemno razmerje ostaja v veljavi, s tožbo pa grozi izpraznitev prostorov.«

Podjetje Bračičevim strankam tako že od aprila ne izdaja fitnes kart, pravi, da blokirajo njegovo delovanje in otežujejo delo. Trdi, da je s strankami prepuščen svoji iznajdljivosti. »Gre za nerodno situacijo, vendar naših strank s tem ne želimo obremenjevati.«