FOTO: Bivši kmetice Lare posnel pornič v Ljubljani

Patrik Radman iz Poreča, ki je nekaj časa kratkočasil tudi Laro Goršek Kos , tekmovalko prve sezone šova Kmetija: Nov začetek, se je podal v pornoindustrijo.

»Obnorel je Slovenke,« piše hrvaški portal 24sata, ki razkriva, da bivši tekmovalec šova Ljubav je na selu po novem snema pornofilme, enega naj bi posnel celo v Ljubljani. Film z naslovom Coco i Patrik je dolg 45 minut, njegova soigralka pa je srbska pornozvezda Suzana Stanković oziroma Coco de Mal.

Patrik na vprašanja novinarjev v zvezi s tem ni želel odgovarjati. Nekaj časa je sicer delal kot snemalec na zagrebški televiziji, snemal je tudi videospote in delal kot statist. Njegova družabna omrežja so prepolna fotografij z zabav in veseljačenja, tistih, na katerih je skupaj z Laro, pa ni več opaziti.

Malo sta bila zaljubljena

Skupaj sta bila lani, ko je Lara za naš portal povedala, da sta »malo zaljubljena«. Plavolasko so hrvaški novinarji opisali kot atraktivno dekle, ki ima rada konje in se ukvarja z jahanjem, v kmečkem šovu pa se je tudi slekla pred kamerami. Spoznala sta se v Poreču, ko je Patrik vozil kombi, s katerim se je Lara peljala v disko, naslednji dan pa sta se srečala ponovno. »Upam, da bo Patrik našel službo v Sloveniji, da bova lahko bliže,« njeno izjavo povzemajo pri 24sata. Razdalja med njima je bila očitno res prevelika, saj o njuni zvezi ni več ne duha ne sluha.

Patrik je v hrvaškem resničnostnem šovu obračal z Dragano Blanuša, a je domnevno ostalo le pri tem. Medtem ko nekateri hvalijo njegove karierne dosežke, pa se drugi šalijo, da je od ljubezni na vasi do pornozvezdnika le majhen korak.