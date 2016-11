FOTO: Bivša Zrnečeva noseča z drugim

V SNG Drama Ljubljana so premierno predstavili britansko dramo iz leta 2014 Pomona, katere dogajanje je postavljeno v podzemlje, na temno margino družbe. Pomona je mitično nadrealna vizija družbe, ki jo mladi dramatik Alistair McDowall izpisuje v žanru trilerja. Predstava je nastala v režiji režiserja Jaše Koceli.

V vlogi prostitutke pa navdušuje noseča Sabina Kogovšek. »Zelo sem si želela, da bi lahko igrala. Sama nisem videla nobene težave, ker vendarle časovno nisem še tako daleč. Če vloga sama ne bi šla v koncept, ker v končni fazi govori pravzaprav o nosečnicah, o ženskah, ki jim vstavljajo dojenčke in potem rojevajo in so zato tam v Pomoni in če se ne bi z režiserjem zelo odkrito pogovorila o tem in z ravnateljem, ne bi vztrajala. Tudi sama, če se ne bi dobro počutila, absolutno ne bi vztrajala. Vesela sem, da sva doživeli premiero,'' je za 24ur.com z žarom v očeh povedala bodoča mamica, ki s partnerjem Jernejem Čampeljnom pričakujeta punčko.

Iz zveze z nekdanjim partnerjem Jurijem Zrnecem ima že dve hčerkici Leni in Lolo.