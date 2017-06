FOTO: Bivša manekenka rodila še hčer

Bivša manekenka in televizijska voditeljica Stančka Šukalo, ki je srečo pred tremi leti našla v objemu glasbenika Ruska Richieja, je povila še enega dojenčka. Na svet je namreč privekala deklica, ki so jo poimenovali Mabel, presrečni starši pa so se prijateljem javili kar iz porodnišnice. Mabel bo tako doma družbo delala bratcu Kylu, ki bo novembra star dve leti.

Na njuno novico so se že odzvali številni prijatelji, tudi estradniki, ki družinici želijo veliko lepega.