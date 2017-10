FOTO: The Biggest Loser: zgodba Indire vas bo zadela v srce

V šovu The Biggest Loser, ki ga predvajajo na Planet TV, so predstavili prvih pet kandidatov . Med njimi je tudi Indira s Ptuja, ki tehta 102,6 kilograma. Pogreša čase, ko je bila suha. Zase pravi, da ji manjka motivacije in da se enostavno vrti v začaranem krogu. Pred vso Slovenijo je razgalila svoje osebno življenje. V solzah je povedala, da ji je bivši fant dejal, da ga fizično ne privlači več. Želi si ostati v šovu in čez tri mesece priti domov kot nova oseba. V minikrilu si želi stopiti pred bivšega in mu pokazati, kaj je izgubil. Prepričana je, da si zasluži biti srečna.