FOTO: The Biggest Loser: Mojca si želi otroka, a ne more zanositi

V šovu The Biggest Loser, ki ga predvajajo na Planet TV, so predstavili prvih pet kandidatov . Med njimi je tudi Mojca iz Podplata, ki tehta 119,7 kilograma. Srečno je zaljubljena in si želi otroka, vendar ne more zanositi. Razmišlja tudi o umetni oploditvi.

Mojca se je prijavila v oddajo, saj bi rada izgubila kilograme z vadbo, ne pa ob pomoči operacije želodca.