FOTO: The Biggest Loser, Kristjan: Če ješ smeti, drugega ne moreš pričakovati

V šovu The Biggest Loser, ki ga predvajajo na Planet TV, so predstavili prvih pet kandidatov . Med njimi je tudi Kristjan iz Kamne Gorice, ki tehta 165 kilogramov. Njegove sanje so postati 'driftar' (bočno drsenje z avtom). A za to mora shujšati. Kot je iz tega moč razbrati, ljubi avtomobile, ženske pa trenutno pušča na stranskem tiru. Menda zato, ker ženske stanejo, pravi pa tudi, da je včasih boljše biti sam kot imeti slabo družbo. Za svoje kilograme krivi izključno sebe: »Če ješ smeti, potem drugega ne moreš pričakovati.«