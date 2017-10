FOTO: The Biggest Loser: Bojanu je bolezen vzela sina

V šovu The Biggest Loser, ki ga predvajajo na Planet TV, so predstavili prvih pet kandidatov . Med njimi je tudi Bojan iz Frama, ki tehta 176,6 kilograma. Zaupal je svojo zgodbo. Zaradi hude bolezni je ostal brez sina. Starejši ko je, vse bolj razmišlja o svojih hčerkicah. Želi jima pomagati, prav to je največji razlog, da si želi odvreči breme, ki ga nenehno nosi s seboj. »Rad bi jima pomagal. Shujšal, da bi jima vedno lahko stal ob strani,« pravi.