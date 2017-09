FOTO: Bi katera Štajerskega Brendija? Iščejo mu punco

Štajerski Brendi je veseljak, ki raztegne meh in zna poskrbeti za dobro voljo na nastopih. Rad ima tudi šale, in kot kaže, uživa v življenju muzikanta. Že nekaj časa je, vsaj uradno, samski in svoboden kot ptiček na veji, kar mu očitno godi.



Ali gre to komu v nos ali pa je za tem morda kaj drugega, se ne ve. A dejstvo je, da so se na eni od slovenskih televizij odločili, da mu kar oni poiščejo punco in Štajerski Brendi je o tem izvedel o njih. »Nihče me ni nič vprašal, nič povedal, začeli so mi jo kar iskati. No, pa saj s tem pravzaprav ni nič narobe. Navsezadnje se drugi ukvarjajo in mučijo s tem, jaz bom pobral le smetano, kot se reče,« se smeji.



Ali mu jo bodo res poiskali in kakšno, ne ve, niti o tem ne sprašuje. »Počakajmo, bomo videli, kaj bodo naštimali,« na kratko odgovarja. Bo pa zelo zanimivo videti, kaj bo, če mu res najdejo dekle in če bo to blondinka. To zna biti še kako zanimivo in bržkone vroče. Na svojem profilu na facebooku namreč redno objavlja šale in štose, med katerimi je tudi nemalo vicev prav o blondinkah. Kar nekaj ljudi do zdaj ga je že vprašalo, kaj bo, če ga te enkrat dobijo v pest, a se je doslej na to vedno le smejal. Se bo smejal še naprej, če mu najdejo svetlolasko? Ali pa bo pokanja takšnih vicev konec in bo sicer zapela kakšna palica?