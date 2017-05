FOTO: Bes v kuhinji Masterchef: A ti nas zajebavaš?!

V kuhinji Masterchef je bilo včeraj še posebej vroče. Sodnik Karim je popolnoma ponorel nad tekmovalcem Sašem Šketo, ki je na izzivu dostavil precej nepopolne krožnike. »A ti nas zajebavaš?« je bila njegova reakcija na predstavljene krožnike.

Saševe tri jedi, ki so se zdele Karimu preveč osnovne za najboljših sedem v Masterchef kuhinji, so izzvale bes sodnika. »To je sramota,« je ponorel Karim in pokazal na krožnike.

Tekmovalec Sašo pa se ni preveč razburil: »Taki komentarji gredo meni skozi eno uho noter in skozi drugo ven, ker so popolnoma nekoristni.«

To so krožniki, ki so razburili sodnike: