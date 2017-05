FOTO: Bes v kuhinji Masterchef: A ti nas zaj***?!

V kuhinji Masterchef je bilo včeraj še posebej vroče. Sodnik Karim je popolnoma znorel nad tekmovalcem Sašom Šketo, ki je na izzivu dostavil precej nepopolne krožnike. »A ti nas zaj***?« je bila njegova reakcija na predstavljene krožnike. Sašove tri jedi, ki so se zdele Karimu preveč osnovne za najboljših 7 v Masterchef kuhinji, so izzvale bes sodnika: »To je sramota,« je znorel Karim in pokazal na krožnike.

Tekmovalec Sašo pa ni bil preveč razburjen, na obrazu se mu izrisal: »Takšni komentarji gredo meni skozi eno uho notri in drugo ven, ker so popolnoma nekoristni.«

To so krožniki, ki so razburili sodnike: